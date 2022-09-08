Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а металлолом

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Страны Запада поставляют Украине не оружие, а металлолом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«[Страны] заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, столько отправляют в Украину. Если говорить об этом вопросе, ни Россия, ни Украина не являются победителями. Похоже, это говорит о том, что все не закончится очень скоро», — считает турецкий лидер.

По его мнению, позиция Запада в этом конфликте — ошибочная, потому что его действия основаны на «провоцировании сторон». Пока это так, результативность мирных инициатив будет минимальна, убежден Эрдоган. Анкара, в свою очередь, придерживается «сбалансированной политики» и выступает за прекращение огня, но «нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится».

Недальновидная политика европейских стран по отношению к России привела и к газовому кризису, отметил президент Турции.

«Россия — не та страна, которую стоит недооценивать. Россия прекратила поставки природного газа. Цены выросли в Европе в одно мгновение. Все ожидают худшего. Почему вы не подумали об этом раньше? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ», - заявил он.