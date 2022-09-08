ШОС пока не согласовала проект дорожной карты по переходу взаимной торговли на нацвалюты

CentralAsia (UZ) - Национальный координатор Узбекистана по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рахматулла Нуримбетов прокомментировал новость об отходе от доллара и евро и создании системы платежей в национальных валютах, которая прозвучала на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили местные СМИ.

Как было озвучено в ходе сессии «Роль ШОС в изменяющемся мире», на саммите ШОС в Самарканде может быть сделан первый шаг к отходу от доллара и евро и созданию системы платежей в национальных валютах.

«Вопрос перехода на национальные валюты во взаимной торговле в рамках ШОС не стоит. Речь идёт о проекте документа, который не имеет концептуальный и тем более юридический характер. Проект дорожной карты ещё окончательно не согласован, некоторые страны ШОС не участвуют в её проработке. Ещё раз подчеркиваю, дорожная карта — это не юридический документ. Даже в случае согласования документа и его утверждения, механизм перехода к взаиморасчётам в национальных валютах при взаимной торговли участвующих сторон автоматически запущен не будет», — сказал Рахматулла Нуримбетов.

Ранее сообщалось, что на очередном саммите глав государств - членов ШОС, который состоится 15-16 сентября в Самарканде, будет завершена процедура принятия в полноправные члены организации Ирана, а также начата процедура присоединения к ШОС Белоруссии.