экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украинские войска впервые взяли ответственность за взрывы на военном аэродроме в Крыму
Продолжение: Разрывы боеприпасов в Крыму прекратилисьПредыстория: В Крыму горит трансформаторная станция и склад боеприпасов. Видео

CentralAsia (CA) -  Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский написали статью, которая была опубликована в издании «Укринформ». В ней сообщается, что взрывы на расположенном в Крыму военном аэродроме Саки 9 августа были следствием ракетного удара ВСУ.

Таким образом, ВСУ впервые официально признали, что по авиабазе Саки в Крыму был нанесен удар украинскими ракетами. Ранее причастность к взрывам официальный Киев не признавал.

Также, по мнению авторов статьи, военные действия продолжатся в 2023 году, и Украина должна быть к этому готовой. Одной из главных военных целей Украины главком ВСУ и депутат называют «возвращение Крыма», для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10–20 бригад в каждой.

Однако, заявляют Валерий Залужный и Михаил Забродский, «даже потеря Крыма не нанесет России решающего поражения». Поэтому ключевой, по их мнению, станет возможность «Украины наносить удары вглубь территории РФ».

В Крыму в августе произошли два инцидента, связанные со взрывами на военных объектах. Спустя неделю после детонации боеприпасов на военном аэродроме Саки в Крыму, который в России признали несчастным случаем, в Джанкойском районе на территории воинской части взорвался склад боеприпасов и произошел пожар на располагающейся неподалеку трансформаторной подстанции.

Второй инцидент Минобороны РФ назвало диверсией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • «Великолепная красота»: Раджнатх Сингх получил особый подарок от Монголии
  • Стратегические учения «Восток-2022» завершены, - Минобороны России
  • Торговая сделка после Brexit с Монголией позволяет британским фермерам поставлять курицу в 11 KFC


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com