Украинские войска впервые взяли ответственность за взрывы на военном аэродроме в Крыму

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский написали статью, которая была опубликована в издании «Укринформ». В ней сообщается, что взрывы на расположенном в Крыму военном аэродроме Саки 9 августа были следствием ракетного удара ВСУ.

Таким образом, ВСУ впервые официально признали, что по авиабазе Саки в Крыму был нанесен удар украинскими ракетами. Ранее причастность к взрывам официальный Киев не признавал.

Также, по мнению авторов статьи, военные действия продолжатся в 2023 году, и Украина должна быть к этому готовой. Одной из главных военных целей Украины главком ВСУ и депутат называют «возвращение Крыма», для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10–20 бригад в каждой.

Однако, заявляют Валерий Залужный и Михаил Забродский, «даже потеря Крыма не нанесет России решающего поражения». Поэтому ключевой, по их мнению, станет возможность «Украины наносить удары вглубь территории РФ».

В Крыму в августе произошли два инцидента, связанные со взрывами на военных объектах. Спустя неделю после детонации боеприпасов на военном аэродроме Саки в Крыму, который в России признали несчастным случаем, в Джанкойском районе на территории воинской части взорвался склад боеприпасов и произошел пожар на располагающейся неподалеку трансформаторной подстанции.

Второй инцидент Минобороны РФ назвало диверсией.