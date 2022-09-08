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Студентов, не выехавших в Россию из Туркменистана, начнут забирать в армию, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Студентам, поступившим в российские вузы, необходимо выехать из Туркменистана до 1 октября. Как сообщают источники turkmen.news в военкоматах, после этой даты перестанет действовать отсрочка от армии.

На входе в российское консульство в Ашхабаде скапливаются большие очереди для получения учебных виз. По информации источников, туркменские полицейские, дежурящие возле консульства, берут взятки за пропуск в здание. Те, кто заплатит 2-3 тысячи манатов (около $100-150 по рыночному курсу), попадают на прием почти сразу. Те, у кого денег нет, могут ждать в очереди неделями.

При этом некоторых студентов снимают с рейсов уже в аэропорту, когда у них есть и визы, и билеты на самолет. Иногда это оправдывают тем, что вузы, в которые они поступили, не внесены в список одобряемых туркменскими властями.

На основании каких нормативных актов отсрочка от армии перестанет действовать 1 октября, остается неизвестным.

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