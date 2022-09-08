Министр обороны Казахстана встретился с послом Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с послом Кыргызстана Дастаном Дюшекеевым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана в военной области, отметив перспективные направления взаимодействия.

Состоялся также обмен мнениями в отношении ситуации в Центральной Азии с учетом имеющихся вызовов и угроз.

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