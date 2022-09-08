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США передали Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» на автомобильной платформе

CentralAsia (CA) -  Киев получил от стран Запада американские противокорабельные ракеты «Гарпун», смонтированные на автомобильной платформе. Об этом сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Лаплант рассказал, что у одной страны, называть которую он не стал, имелись ракеты «Гарпун», установленные на кораблях. Власти этой страны обратились к США: Вашингтон с этим государством и подрядчиком сняли ракеты с корабля и разместили их на грузовиках с платформами.

«Модули «Гарпун» были установлены на грузовике с платформой, а на другом грузовике с платформой — источник питания, и их соединял кабель»,— рассказал американский чиновник на конференции, организованной еженедельником Defense News. Он отметил, что американские инструкторы обучили украинцев применению этого оружия в конце мая.

Глава Пентагона Ллойд Остин 23 мая заявил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи Украине. В частности, Дания должна была передать Киеву ракеты «Гарпун» и пусковые установки к ним. Подробности об этих ракетах в Пентагоне ранее не оглашались.

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