Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном

Эди Рама

CentralAsia (CA) - Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном после июльской кибератаки, в которой она обвинила Тегеран. Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама, сообщает Albanian Daily News.

США выразили Албании поддержку как союзнику по НАТО. Тем временем Иран назвал обвинения Албании в кибератаке «необоснованными претензиями».

Албания приказала иранским дипломатам и сотрудникам посольства покинуть страну в течение 24 часов. «Правительство приняло решение немедленно прекратить дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран»,— заявил Эди Рама. МИД Ирана осудил решение Албании.

США заявили, что после нескольких недель расследования пришли к выводу, что за «безрассудной и безответственной» кибератакой на Албанию 15 июля стоит Иран. По данным властей Албании, кибератака угрожала «парализовать госслужбы и вызвать хаос в стране».

«США предпримут дальнейшие действия, чтобы привлечь Иран к ответственности за действия, которые угрожают безопасности союзника США и создают тревожный прецедент в киберпространстве»,— говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.