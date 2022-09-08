США объявят о новой военной помощи Украине 8 сентября

CentralAsia (CA) - Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит о новой военной помощи Украине по итогам встречи на авиабазе Рамштайн 8 сентября, передает C-SPAN.

«Я бы ожидал, что на этой встрече будет представлен обширный пакет конкретных предложений. Откровенно говоря, это не только обеспечение того, чтобы Украина получила то, что ей нужно прямо сейчас, но и сигнал о том, что международное сообщество поддерживает Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— сказал Колин Кол.

Кол добавил, что в новый пакет помощи могут войти боеприпасы для РСЗО HIMARS. Он не уточнил, что еще могут поставить США.

8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет очередная встреча группы по координации военной помощи Киеву. 6 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что согласовал с президентом США Джо Байденом поставки РСЗО Украине.