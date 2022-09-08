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CentralAsia (KZ) - В Казахстане появятся новые виды виз, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты республики.

В рамках новой Концепции миграционной политики планируют разработать механизм для привлечения 100 лучших иностранных специалистов по дефицитным профессиям. Для них введут «Визу для ценных навыков» с видом на жительство и сформируют регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров, говорится в сообщении.

Для иностранных учёных и преподавателей предусмотрят долгосрочные (до 10 лет) «Научно-педагогические визы», которые позволят получить право на постоянное проживание в Казахстане, а затем и гражданство.

«Инвестиционные и деловые визы» будут получать иностранные бизнесмены, единовременно инвестировавшие $300 тыс. в экономику Казахстана. Такая виза будет давать право на 10-летний вид на жительство. Ее владелец сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

«Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии», — отметили в пресс-службе.

О внедрении новых виз президент Касым-Жомарт Токаев упомянул в своем недавнем послании народу Казахстана. Он тогда заявил, что у зарубежных бизнесменов появится возможность получить 10-летнюю визу и вид на жительство в республике. Кроме того, послабления будут введены для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT.

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