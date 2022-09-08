Из Ташкента в Самарканд в связи с саммитом ШОС запустят дополнительные поезда «Афросиаб»

- Узбекистан, общество
- 12:33, 08 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - На маршруте Самарканд — Ташкент — Самарканд запустят дополнительные скоростные поезда «Афросиаб», сообщает «Узжелдорпасс».
Согласно информации, в целях тщательной подготовки к очередному заседанию Совета лидеров государств-членов ШОС, которое планируется провести в Самарканде 14-18 сентября и создания дополнительного комфорта пассажирам, рейсы высокоскоростных электропоездов «Афросиаб» №767/768 «Самарканд — Ташкент — Самарканд» будут курсировать с 12 по 18 сентября 2022 года, всего 7 рейсов .
Скоростные поезда «Афросиаб» в пути следования развивают скорость до 230 км/час (максимальная скорость согласно техническим характеристикам 250 км/ч), преодолевая расстояние от Ташкента до Самарканда за 2 часа 08 минут.
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