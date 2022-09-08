В Белоруссии стартовали военные учения
- Азия и мир, политика
- 12:56, 08 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Белоруссии стартовали командно-штабные учения Вооруженных сил республики, они пройдут в Брестской, Витебской и Минской областях. Об этом сообщает Минобороны страны.
Отмечается, что в ходе учений военнослужащие отработают вопросы ведения боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, а также обеспечения режима военного положения, авиационной поддержки войск, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.
Мероприятия продлятся до 14 сентября.
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