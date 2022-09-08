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В Белоруссии стартовали военные учения

CentralAsia (CA) -  В Белоруссии стартовали командно-штабные учения Вооруженных сил республики, они пройдут в Брестской, Витебской и Минской областях. Об этом сообщает Минобороны страны.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие отработают вопросы ведения боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, а также обеспечения режима военного положения, авиационной поддержки войск, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Мероприятия продлятся до 14 сентября.

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