Число случаев COVID в мире превысило 606,8 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 606 887 337, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 507 958 человек.

В число стран с более чем 25 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 835,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 172, Франции - 2 тыс. 354, Германии - 1 тыс. 755, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 920, Южной Корее - 532. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 182 млн 856 тыс. инъекций вакцин против COVID-19.