Таджикистан отправил в Пакистан 130 автомобилей гуманитарной помощи

CentralAsia (TJ) - Таджикистан направил гуманитарную помощь в Пакистан, где продолжительные ливни спровоцировали масштабные наводнения. Гуманитарный груз доставляется в Пакистан через афганскую территорию.

Колонна из 130 автомобилей с товарами первой необходимости отправилась из Душанбе в сторону таджикско-афганской границы утром 7 сентября. Сохиб Зувайдуллоев, заместитель директора Агентства по госматрезерву при правительстве Таджикистана, сообщил, что гуманитарный груз состоит из тысячи тонн угля, 500 тонн муки, 500 тонн питьевой воды и двух тысяч штук шифера. Общий объем гуманитарной помощи - более трех тысяч тонн стоимостью 12 миллионов сомони.

По последним данным, число погибших в результате катастрофических наводнений, охвативших треть Пакистана, увеличилось до 1343 человек. От стихийного бедствия, виной которому стало изменение климата, пострадали 33 млн человек из 220-миллионого населения Пакистана. По данным ООН, примерно 500 тысяч человек стали перемещенными лицами, многие из них нашли приют во временных лагерях. Стихия разрушила или повредила почти миллион жилых домов. Пакистанские власти заявили, что небывалые муссонные дожди нанесли ущерб стране на сумму около 10 млрд долларов.

Гуманитарный груз доставляется до таджикско-афганской границы, где и происходит его передача представителям пакистанских властей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения