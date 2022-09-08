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ЦБ Узбекистана оставил основную ставку на уровне 15%

CentralAsia (UZ) -  Центральный банк Узбекистана решил не менять основную ставку, сохранив ее на уровне 15% годовых.

Основная ставка остается без изменений на уровне 15% годовых. Такое решение было принято на очередном заседании правления Центрального банка Узбекистана, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Подробности, как сообщается, будут опубликованы в ближайшее время.

Основная ставка в 15% была установлена в июле, тогда она снизилась с 16%, утвержденных в июне. В середине марта она впервые с 2018 года была увеличена, причём сразу на 3% — с 14 до 17%.

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