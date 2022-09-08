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В горных районах Узбекистана на этой неделе ожидается снег

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на текущей неделе ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным позёмком, а также понижение температуры. В горных районах возможен снег, сообщил Узгидромет.

По данным синоптиков, 10−12 сентября на территорию Узбекистана осуществится вторжение слабовлажного и прохладного воздуха с районов Поволжья. В эти дни в стране местами ожидается усиление ветра до 15−18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

11 сентября по Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины порывы ветра местами могут достигать 20−23 м/с.

11 сентября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям, а 12 сентября по областям Ферганской долины ожидается небольшой дождь. В горных районах страны — дождь, в высокогорьях районах возможен переход дождя в снег.

11−12 сентября по большей части территории Узбекистана температура воздуха понизится ночью до +10…+13 градусов Цельсия, днём — до +25…+28.

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