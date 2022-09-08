Будет ли Токаев президентом Казахстана до 2034 года? Депутаты выступили против

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана настаивают на одном семилетнем сроке для президента. Об этом рассказал спикер сената Маулен Ашимбаев, пишет Оrda.kz.

Мажилисмены хотят, чтобы поправки о сроках президенства внесли ещё до начала досрочных выборов в Казахстане. Таким образом, действующий президент Касым-Жомарт Токаев, в случае победы, должен будет править только один срок, а не два.

«Сам вопрос в нем звучит двоякое толкование — как будет проходить президентские выборы по пятилетнему сроку, в дальнейшем ещё будет возможность на семь лет избираться, сама трактовка вопроса уже предполагает то, что ситуация здесь не очевидная. Для того, чтобы четко расставить все точки над i, депутаты мажилиса поднимают инициативу о том, чтобы уже эти выборы провести по новой норме, избрать президента на семилетний срок», — сказал Ашимбаев в кулуарах сената.

По его словам, семь лет – это достаточный срок, чтобы реализовать предвыборную программу и выполнить обещания. Сам Ашимбаев не будет участвовать в гонке за президентское кресло.

1 сентября Токаев выступил с посланием к казахстанцам. В нем он анонсировал новый пакет политических реформ и объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Также, он предложил увеличить президентский срок до семи лет, но исключить возможность баллотироваться больше одного раза.

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