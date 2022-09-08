Сколько в Казахстане потратят на выборы президента и парламента? Ответ Минфина РК

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на досрочные президентские выборы в этом году и на парламентские выборы в следующем году из бюджета страны выделят порядка 45 млрд тенге ($95,2 млн). Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр финансов Казахстана Татьяна Савельева.

По ее словам, в трехлетний бюджет были заложены расходы на президентские выборы 2024 года в размере 20 млрд тенге ($42,3 млн).

«С учетом изменений и новых поручений в этом году будут выделяться деньги из резерва правительства. Сейчас ЦИК ведет расчеты. Это приблизительно 20 млрд тенге ($42,3 млн). Почему идет увеличение расходов? Во-первых, само повышение минимальной заработной платы. Практически 90% всех расходов, связанных с выборами, – это заработная плата членов избирательных комиссий. В прошлых выборах участвовало 65 тысяч человек, в этом году будет свыше 70 тысяч. Расчет их зарплаты идет с учетом минимальной заработной платы», - сообщила Савельева в кулуарах мажилиса.

На уточняющий вопрос журналистов о том, сколько потратят из странового бюджета на внеочередные парламентские выборы в 2023 году, Савельева сообщила, что уйдет порядка 25 млрд тенге ($52,9 млн).

«На парламентские выборы предусмотрен примерно такой же объем расходов. Но с учетом того, что МЗП в следующем году будет 70 тысяч тенге, будет порядка 25 млрд тенге ($52,9 млн)», - сообщила она.

В общей сложности президентские выборы этого года и парламентские выборы 2023 года обойдутся казахстанским налогоплательщикам в 45 млрд тенге ($95,2 млн).

Первого сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных президентских выборов этой осенью и внеочередных парламентских выборов в 2023 году.

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