В России растет заболеваемость коронавирусом — 50,6 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 50 618 случаев, следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 47 958 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 660.

Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-11 марта, когда было выявлено более 50 тысяч заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас пока идет подъем.

В больницы за сутки попали 3 611 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 11,6%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 28 субъектах РФ, снижение - в 53 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех российских субъектах.

Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте: в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки. За минувшие сутки умерли 93 человека, накануне сообщалось о 94 умерших.

Выздоровели за сутки 50 293 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 908 тыс. 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 039 умерших и 18 млн 926 тыс. 609 выздоровевших.