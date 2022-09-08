В Самарканде на следующей неделе пройдет саммит ШОС. Кто из президентов примет участие?

CentralAsia (KZ) - В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.

Участие в нем подтвердили все лидеры государств — членов ШОС: России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. Ожидается также участие лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других.

Основной акцент в ходе председательства Узбекистана был сделан на таких важнейших приоритетах сотрудничества в рамках организации, как укрепление экономических и торговых связей, продвижение промышленной кооперации, расширение транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, цифровая трансформация и «зеленая» экономика, укрепление международного авторитета ШОС.

Управление внутренних дел Самарканда объявило, что въезд в город будет ограничен с 14 по 17 сентября. Кроме того, 16 улиц города будут закрыты для передвижения, в том числе для автомобилей.

Аэропорт Самарканда также будет закрыт 14-16 сентября. Кроме того, Управление народного образования области сообщило, что занятия в школах Самарканда начнутся 19 сентября.

Узбекистан, Россия, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Индия и Пакистан являются членами ШОС. Афганистан, Монголия, Иран и Беларусь имеют статус наблюдателей в организации.

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