Пентагон приостановил поставки самолетов F-35 из-за китайского сплава

CentralAsia (CA) - В Министерстве обороны США заявили о временной приостановке поставок самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin Corp после того, как стало известно, что используемый в компоненте истребителя сплав был сделан в Китае, сообщает CNN. Его применение нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны.

Тем не менее в Пентагоне отметили, что магнит, содержащий китайский сплав и используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы безопасности. А Lockheed Martin уже нашел альтернативный источник сплава для будущих поставок.

«Мы подтвердили, что магнит не передает информацию и не наносит вреда целостности самолета. Нет никаких рисков, связанных с производительностью, качеством или безопасностью. Полеты находящегося в эксплуатации парка F-35 будут продолжаться в обычном режиме»,— заявил официальный представитель Министерства обороны США Расс Гомаре.

Корпорация Lockheed Martin сама сообщила о несоблюдении правил закупок для нужд обороны, в настоящее время проводится проверка. В Минобороны не уточнили, сколько поставок самолетов F-35 было задержано или сколько было изготовлено из китайского сплава. Как утверждает CNN, в 2022 году компания планирует поставить до 153 истребителей F-35. В настоящее время заказчикам передано 88 самолетов.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное в трех вариантах: F-35A — наземный истребитель для ВВС, F-35B — истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой, F-35C — палубный истребитель для ВМС. Поставки таких истребителей осуществляются также в Великобританию, Италию, Нидерланды, Австралию, Норвегию, Данию, Канаду, Израиль, Японию, Южную Корею, Польшу, Бельгию и Сингапур.

В апреле 2019 года Пентагон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400.