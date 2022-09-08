ISW: Российские войска продолжают наземные удары в Харькове (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 7 на 8 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска наносят наземные удары к северу от Харькова.

Выводы института:

6-7 сентября украинские войска отвоевали 400 кв.к территории к северо-западу от Изюма в рамках контрнаступления на юго-востоке Харьковской области.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения, скоплениям живой силы и техники, транспортным сетям и пунктам управления в Херсонской области.

Российские войска наносят наземные удары к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к югу и северо-востоку от Бахмута и к северо-западу от Донецка.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.