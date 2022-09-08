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Путин приедет в Нур-Султан в середине октября
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин приедет в октябре в Нур-Султан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и в саммите СНГ.

Об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».

«Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же в Нур-Султане будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12-14 октября, если быть точнее», - сказал Ушаков журналистам.

Кроме того, по словам Ушакова, в ходе пребывания в Казахстане предполагается провести встречу Путина на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия».

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – это международный форум, который направлен на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Он был создан в 1992 году. На сегодняшний день членами СВМДА числятся 27 государств региона. Казахстанская сторона является председателем Совещания в 2020-2022 годы.

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