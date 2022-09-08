В Узбекистан для обсуждения строительства экономического коридора прибыл глава железных дорог Афганистана

- Узбекистан, общество
- 16:24, 08 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Директор афганских железных дорог прибыл с визитом в Узбекистан. Ожидается, что в Ташкенте обсудят «строительство нового экономического коридора».
Стороны намерены обсудить проект транспортного коридора между Узбекистаном, Афганистаном Кыргызстаном и Китаем, сообщили в пресс-службе афганских железных дорог.
По их данным, целью визита Бахт ар-Рахмана Шарафата является проработка проекта транспортного коридора между Узбекистаном, Афганистаном Кыргызстаном и Китаем, идея которого уже обсуждалась месяц назад в режиме видеоконференции.
В афганском консульстве в Термезе делегация из соседней страны встретилась с директором образовательного центра по обучению афганских граждан Ойбеком Рузиевым. Он передал им дипломы афганцев, которые завершили обучение в железнодорожной сфере.
Ойбек Рузиев заверил, что убеждает Ташкент выделять больше образовательных грантов для афганских студентов.