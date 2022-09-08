Венгрия отменила просьбу к ЕС снять санкции с Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Венгрия на время отказалась от своей просьбы к Евросоюзу (ЕС) об отмене санкций в отношении трех российских миллиардеров – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

По данным издания Politico, Будапешт отложил свою просьбу после того, как председательствующая в ЕС Чехия «достигла соглашения с венграми, чтобы избежать блокады процесса продления» санкций.

Ранее сообщалось, что Венгрия обратилась к Евросоюзу об исключении из санкционных списков российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Взамен страна обещала не блокировать продление санкций против России, которые ввели после начала боевых действий в Украине.

В ЕС опасаются, что расширение исключений для гуманитарной помощи необходимо Венгрии, чтобы создать пути обхода антироссийских санкций.

Источники Politico сообщили, что просьба исключить российских бизнесменов из санкционного списка «вызвала ярость» в некоторых странах ЕС на фоне того, что ранее Венгрия откладывала введение эмбарго на российскую нефть.

Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников попали под санкции ЕС после начала военных действий России в Украине. В ЕС считают, что они близко связаны с Кремлем. Бизнесмены оспаривают решение включить их в санкционный список в Общем суде Евросоюза в Люксембурге.