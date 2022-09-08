Глава МАГАТЭ предложил России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси

CentralAsia (CA) - В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) считают необходимым заключить с российской и украинской сторонами план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью газете La Repubblica.

По его словам, встреча для обсуждения плана состоится не позже чем через две недели.

«Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. И предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали «нет». Я уже поддерживаю контакты с обеими сторонами. Думаю, мы встретимся, чтобы проработать план, в течение десяти дней, максимум через две недели»,— сказал Гросси

По его словам, полная демилитаризация всей окружающей зоны — задача более сложная и «амбициозная», поэтому речь идет исключительно о защите ЗАЭС по периметру ее территории. «Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, ее нужно обсуждать на самом высоком уровне, а это не входит в компетенции МАГАТЭ»,— уточнил гендиректор агентства.

1 сентября группа из 14 экспертов ООН по наблюдению за ядерной энергетикой прибыла на Запорожскую АЭС из-за возобновившихся обстрелов станции и опасений по поводу ядерной аварии. По результатам инспекции был опубликован отчет, в котором МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы территории ЗАЭС и создать зону безопасности вокруг станции. Однако в организации воздержались от указаний на то, кто именно обстреливает станцию.

К прекращению боевых действий на территории Запорожской атомной станции ранее призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, Россия и Украины должны заключить соглашение о «безопасном периметре демилитаризации».