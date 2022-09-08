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Казахстан может ввести четырехдневную рабочую неделю

CentralAsia (KZ) -  Министерство труда и соцзащиты Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект закона по вопросам социальной защиты.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает Nur.kz.

Как отмечася, законопроект направлен на реализацию положений проекта Социального кодекса, разработанного в рамках реализации послания президента.

«Целью разработки законопроекта явилась необходимость приведения в соответствие нормативных правовых актов РК в случае принятия Социального кодекса», – говорится в пояснительной записке к закону.

Ожидается, что его принятие позволит улучшить взаимодействие и развитие политики в области устойчивости рынка труда, повысит прозрачность и адресность мер содействия занятости населения и поможет быстрее реагировать на критические ситуации социально-трудовой сферы.

Одним из новшеств законопроекта является возможность для казахстанцев работать на четырехдневке.

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей», – отмечается в проекте закона.

При четырехдневной рабочей неделе общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год.

«При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка», – говорится в документе.

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