В России выявили второй случай оспы обезьян

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CentralAsia (CA) - В России выявлен второй случай заболевания оспой обезьян, заразившийся госпитализирован, угроза распространения инфекции купирована, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что круг контактов заболевшего определен, они находятся под медицинским наблюдением.

«При поступлении информации о подозрении на заболевание незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — подчеркнули в ведомстве.

По данным, оспа обезьян выявлена у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Заболевший перенес оспу обезьян в легкой форме и был выписан.