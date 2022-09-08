Байден одобрил выделение Украине $675 млн военной помощи

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет помощи для Украины. Киеву выделят $675 млн на военные нужды, передает The Washington Post.

На встрече возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group) на американской авиабазе Рамштайн в Германии Остин сказал, что в пакет входят гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Hummer, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое.

По его словам, вооруженный конфликт переживет «ключевой момент», когда украинские войска начинают контрнаступление на юге страны. Глава Пентагона заявил, что «сейчас США видят очевидный успех наших общих усилий на поле боя».

«Мы будем работать вместе, чтобы обучать украинских военных, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить совместные операции, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу. Мы будем вместе работать над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе»,— сказал глава оборонного ведомства США.

Блинкен сообщил, что Белый дом предоставит Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО, «наиболее подверженных риску будущей российской агрессии», $2 млрд в виде долгосрочного военного финансирования. Эта помощь — сверх пакета тяжелых вооружений, боеприпасов и бронетехники на сумму $675 млн только для Украины, о котором рассказал господин Остин.

Ранее WP со ссылкой на американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, писала, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон направит Украине дополнительные снаряды для HIMARS. Он отметил, что они будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для солдат. После объявленных сегодня, 8 сентября, новых пакетах финансирования Украине США увеличили общий объем помощи Киеву с момента вступления господина Байдена в должность до $15,2 млрд. Объявления прозвучали на фоне активизации боевых действий между Украиной и Россией в последние дни, когда украинские силы перешли в контрнаступление, чтобы отбить удерживаемые Россией районы на юге и востоке страны.