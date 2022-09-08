На что будет распространяться налог на роскошь в Казахстане? Ответ Минэкономики

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CentralAsia (KZ) - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров рассказал, на какие объекты будет распространяться налог на роскошь.

По словам главы Миннацэкономики, налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорт и другие объекты роскоши, которые имеют высокую стоимость, где-то даже инвестиционную стоимость.

«Будет происходить градация в зависимости от стоимости. Например, это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты. Вот на это имущество и будет распространяться налог на роскошь», - сообщил министр.

Куантыров уточнил, что среди владельцев дорогих авто градацию будут проводить не по маркам транспорта, а по стоимости.

«Этот вопрос будет обсуждаться с экспертами и бизнесом. Возможно, налог будет распространяться на авто стоимостью от 100 или 150 тыс. долларов. У нас много авто, у кого-то авто стоит 60-70 млн тенге, немного тех, кто ездит на авто стоимостью в 1 млн долларов», - уточнил глава Миннацэкономики.

Первого сентября президент Казахстана поручил правительству разработать механизм введения налога на роскошь в Казахстане.

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