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Минувшее лето признали самым жарким в истории Европы

CentralAsia (CA) -  Летний сезон в Европе выдался в этом году самым жарким за все время наблюдений, средняя температура воздуха была на 0,4 градуса по Цельсию выше, чем в прошлом году, сообщает в четверг The Independent.

«Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений», - приводит издание выдержки из доклада европейской климатической службы Copernicus.

Температуры воздуха выше среднего показателя в основном фиксировали на востоке континента в августе и были значительно выше среднего на юго-западе с июня по август.

«Во многих частях Европы стояла рекордная жара, которая стала причиной засухи и пожаров», - отмечают эксперты Copernicus.

Климатологи предупредили, что, если не бороться с глобальным потеплением, Европа будет продолжать ставить рекорды по экстремальной жаре, засухам и пожарам в летние сезоны.

Страны Европы за лето 2022 года побили рекорд разрушений от пожаров: огнем опустошены 662,8 тыс. га.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств – Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Из-за аномальной жары несколько стран даже столкнулись с нехваткой воды. В стратегически важных реках, таких как Рейн, снижался уровень воды, что крайне негативно отражалось на судоходстве; при обмелении приходится снижать количество грузов, перевозимых на судах.

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