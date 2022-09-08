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Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека

CentralAsia (KZ) -  Бывшая жена племянника Нурсултана Назарбаева бизнесмена Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды подозревается в похищении человека и незаконном лишении свободы, передает Антикоррупционная служба.

В Антикоре добавили, что в отношении Сатыбалды и ее доверенных лиц проводится расследование о незаконном завладении долями участия и активами ряда предприятий. По предварительной информации, сумма причиненного потерпевшим ущерба оценивается в более чем 6,6 млрд тенге. Все подозреваемые содержатся под стражей.

Ранее Агентство по противодействию коррупции сообщало, что Сатыбалды и руководство подконтрольного ей ТОО «Ария-Жаңа Астана» подозреваются в хищении средств в особо крупном размере при ремонте объектов Универсиады-2017, но сумма хищений тогда не называлась. В последнем пресс-релизе ведомство отметило, что ущерб государству в результате оплаты за невыполненные строительно-монтажные работы по нескольким объектам составил 3,9 млрд тенге. Фигуранты дела уже возместили ущерб.

Гульмиру Сатыбалды арестовали по делу о рейдерстве в марте 2022 года. За два дня перед этим арестовали ее бывшего мужа Кайрата Сатыбалды по делу о хищении средств АО «Казахтелеком».

Кайрат Сатыбалды — старший племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и один из самых влиятельных бизнесменов в стране. 13 марта его задержали в алматинском аэропорту при попытке вылететь в Дубай.

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