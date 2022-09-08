Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 украинских военных в Краматорске и Славянске

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины потеряли до 120 военнослужащих в результате высокоточных ударов российской авиации в районе Славянска и Краматорска, заявил представитель министерства Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники», - сообщил Конашенков на брифинге.

Армия Украины потеряла за сутки на Николаево-Криворожском направлении почти 200 человек, при этом наступательные действия украинские войска не проводили, заявили в Минобороны РФ.

«Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих», - сказал Конашенков. «На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось», - заявил он.

«Перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 HIMARS в районах Новой Каховки, Молодёжного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» в районе Антоновки Херсонской области», - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины», - добавил он. Конашенков также заявил, что в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов.