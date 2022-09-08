Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном достигнет $2 млрд в год

CentralAsia (UZ) - Развитие туркмено-узбекских отношений обсудили в ходе встречи в Ташкенте министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев. Об этом сообщает издание «Ориент».

Были рассмотрены перспективы реализации Программы торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Узбекистаном и Туркменистаном, развития сотрудничества в сфере инвестиций.

Также во время встречи было отмечено, что товарооборот между двумя странами вырос в прошлом году на 67% и достиг 902 млн. долларов, а в текущем году этот показатель повысился еще на 9% – до 486 млн долларов за шесть месяцев. Тем не менее собеседники подчеркнули важность еще большего увеличения объемов взаимной торговли – в ближайшей перспективе до 2 млрд долларов в год.

Помимо этого, узбекский министр и туркменский вице-премьер обсудили возможность проведения 17-го заседания Узбекско-туркменской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до конца 2022 года.

Стороны договорились об увеличении совместных проектов в текстильной, фармацевтической, строительной и сельскохозяйственной отраслях, а также выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей и сельхозтехники, организации совместного выпуска бытовой техники в Туркменистане, стимулировании транзита грузов по территориям двух стран и организации перевозок по международным транспортным коридорам, задействуя морские порты