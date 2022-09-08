экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном достигнет $2 млрд в год

CentralAsia (UZ) -  Развитие туркмено-узбекских отношений обсудили в ходе встречи в Ташкенте министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев. Об этом сообщает издание «Ориент».

Были рассмотрены перспективы реализации Программы торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Узбекистаном и Туркменистаном, развития сотрудничества в сфере инвестиций.

Также во время встречи было отмечено, что товарооборот между двумя странами вырос в прошлом году на 67% и достиг 902 млн. долларов, а в текущем году этот показатель повысился еще на 9% – до 486 млн долларов за шесть месяцев. Тем не менее собеседники подчеркнули важность еще большего увеличения объемов взаимной торговли – в ближайшей перспективе до 2 млрд долларов в год.

Помимо этого, узбекский министр и туркменский вице-премьер обсудили возможность проведения 17-го заседания Узбекско-туркменской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до конца 2022 года.

Стороны договорились об увеличении совместных проектов в текстильной, фармацевтической, строительной и сельскохозяйственной отраслях, а также выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей и сельхозтехники, организации совместного выпуска бытовой техники в Туркменистане, стимулировании транзита грузов по территориям двух стран и организации перевозок по международным транспортным коридорам, задействуя морские порты

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Apple представила новый iPhone 14. Фото, видео
  • Путин принял Оюун-Эрдэнэ во время ВЭФ-2022
  • Певица таджикского происхождения Манижа вышла замуж


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com