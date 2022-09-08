Французский кинорежиссёр Люк Бессон примет участие в Ташкентском международном кинофестивале

- Узбекистан, общество
- 18:33, 08 сентября 2022
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|Продолжение: Японский режиссер Такеши Китано привезет на Ташкентский кинофестиваль одну из своих работ
|Предыстория: Актер Джонни Депп проведет онлайн-встречу с узбекистанцами в рамках кинофестиваля
CentralAsia (UZ) - Всемирно известные режиссеры Эмир Кустурица и Люк Бессон в очном формате примут участие в XIV Ташкентском международном кинофестивале.
Об участии Кустурицы и Бессона в кинофестивале стало известно в ходе пресс-конференции, которая состоялась 8 сентября, передают местные СМИ.
Ранее сообщалось об участии в кинофестивале Такеши Китано, Арманда Ассанте, Бурака Озчевита, Сергея Безрукова, Джонни Деппа, Тимура Бекмамбетова.
В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи с культовыми режиссерами, актерами и другими выдающимися кинематографистами современности.
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