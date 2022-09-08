Французский кинорежиссёр Люк Бессон примет участие в Ташкентском международном кинофестивале

CentralAsia (UZ) - Всемирно известные режиссеры Эмир Кустурица и Люк Бессон в очном формате примут участие в XIV Ташкентском международном кинофестивале.

Об участии Кустурицы и Бессона в кинофестивале стало известно в ходе пресс-конференции, которая состоялась 8 сентября, передают местные СМИ.

Ранее сообщалось об участии в кинофестивале Такеши Китано, Арманда Ассанте, Бурака Озчевита, Сергея Безрукова, Джонни Деппа, Тимура Бекмамбетова.

В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи с культовыми режиссерами, актерами и другими выдающимися кинематографистами современности.