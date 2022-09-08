Здоровье королевы Елизаветы II вызвало беспокойство британских врачей

CentralAsia (CA) - Состояние здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II вызывает беспокойство врачей, медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Об этом после осмотра, проведенного утром 8 сентября, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

«Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балморале», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Би-би-си сообщает, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз уже прибыл в Балморал, а его сын — принц Уильям — едет в Шотландию.

Накануне, 7 сентября, представитель королевской пресс-службы сообщил, что по рекомендации врачей было перенесено заседание королевского Тайного совета.

Днем ранее Елизавета II приняла в шотландском замке Балморал отставку покинувшего должность главы правительства Бориса Джонсона, а потом провела аудиенцию для избранной на его пост Лиз Трасс. Королева поручила ей сформировать новое правительство, а затем назначила новых министров.