Польша присоединится к запрету на въезд россиян, введенный в Эстонии, Латвии и Литве

CentralAsia (CA) - Польша присоединится к запрету на въезд россиян, который ввели страны Прибалтики. Об этом со ссылкой на заявление польского правительства сообщает Reuters.

7 сентября Эстония, Литва и Латвия согласовали введение запрета для имеющих шенгенские визы россиян на въезд в Евросоюз через их границу как с Россией, так и с Белоруссией. Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Детали этого решения должны быть уточнены на этой неделе, а его реализация запланирована на середину сентября.

В конце августа главы министерств иностранных дел стран Прибалтики и Польши провели неформальную встречу, где в том числе обсудили возможность введения на национальном уровне запрета на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств с визами любой страны ЕС. Там указали, что данное решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.