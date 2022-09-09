Госслужащие будут изучать классическую монгольскую письменность.

CentralAsia (MNG) - В рамках реализации «Монгольской национальной программы III», утвержденной Постановлением Правительства Монголии № № 96 от 2020 года, а также в рамках проведения подготовительной работы местного самоуправления государственными организациями и органами служебной деятельности на кириллице и национальной классической письменности с 2025 года в рамках рабочего приказа № Распоряжением №144 премьер-министра Монголии начала работу группа по обеспечению реализации программы.

В рамках данной работы согласно Постановлению Правительства Монголии от 24 августа 2022 года № 312 внесены изменения в разделах 2.1 и 2.2 «Программы краткосрочной и среднесрочной подготовки государственных служащих».

При этом для прохождения краткосрочного обучения по вопросам управления государственных служащих, вновь поступающих на государственную службу, согласно "краткосрочной и среднесрочной программе обучения государственных служащих», утвержденной Приложением № . . . 2 Постановления Правительства №. № 299 от 18.07.2019 «Об утверждении содержания и программ обучения» работник, проработавший в течение одного года помощником государственного администратора и подчиненным, проходил аудиторную и самостоятельную подготовку, отработав в общей сложности 11 часов.

Согласно Постановлению правительства № 312 от 24.08.2022 для государственных служащих в рамках краткосрочной и среднесрочной подготовки установлены 10 факультативных учебных часов, в учебный план добавлен еще один час курсов «Монгольское классическое письмо» и «Гендерное равенство» для обязательного самостоятельного изучения дисциплин, а также добавлен выпускной экзамен.

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