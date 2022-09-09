Глава Демпартии С. Эрдэнэ: Я не доверяю русским...

Эрдэнэ Содномзундуй

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие в работе 7-й Восточной экономической конференции Российской Федерации и намерен сотрудничать с президентом Российской Федерации В.В.Путиным по ряду направлений. Свою позицию по этому поводу высказал глава Демократической партии Эрдэнэ Содномзундуй.

Сказал он вчера вечером во время свободной встречи с молодежью Демократического союза молодежи: «Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поехал в Россию и провел различные переговоры. Есть что взять и что выбросить. Но я не доверяю русским. Я не верю, что ГЭС на реке Эгийн-Гол, о которой сегодня говорили русские, будет построена, это ложь.

Русские всегда лгут. За последние 30 лет в Монголии не было реализовано ни одного крупного проекта, реализованного Россией. Вдумайтесь, страна с самым высоким таможенным налогом для Монголии — это Россия. Попробуйте заняться бизнесом после уплаты 60-процентной таможенной пошлины. Единственный прибыльный экспортный продукт у нас – полевой шпат в Россию. Другие не принесут прибыли. Мясо, мясные изделия, изделия из шерсти и кашемира в Россию из Монголии не вывозятся».

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