Монгольский художественный фильм «Продавщица» получил право участвовать в кинофестивале в Пусане

CentralAsia (MNG) - Художественный фильм вышел в прокат в 2021 году, главные роли в нем исполнили актрисы О.Энхтуул и Б.Баярцэцэг. Ранее фильм стал победителем в конкурсной секции Азиатского кинофестиваля 2022 года в Осаке. И получил премию «Yakushi Pearl Award» за лучшую женскую роль.

В августе художественный фильм режиссера Ж.Сэнгэдорж «Продавщица» принял участие в Нью-Йоркском фестивале азиатского кино и получил награду «Uncaged Award for Best Feature Film».

Тогда, художественный фильм «Продавщица» был официально включен в секцию «A Window on Asian Cinema» 27-го Пусанского международного кинофестиваля, в котором приняли участие 30 фильмов из более чем 40 стран.

Пусанский международный кинофестиваль (Busan International Film Festival, 부산국제영화제, 釜山國際映畵祭) — крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров. Официальное эксклюзивное место проведения фестиваля — Пусанский киноцентр.

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