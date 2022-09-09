Город Улан-Батор владеет 66 процентами недавно открытой угольной шахты

город Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Экономика Монголии развивается наиболее динамично из всех стран мира, республика представляется едва ли не самым перспективным рынком сбыта не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По природным ресурсам Монголия является богатой страной.

Недавно была открыта угольная руда Эрдэнэс Баян Богд. 34 процента этого недавно открытого угольного месторождения принадлежит госкомпании «Эрдэнэс Монгол», а 66 процентов — городу Улан-Батор. Ведется ТЭО этого месторождения. Это месторождение было лицензировано только месяц назад.

Месторождение находится на территории сомона Улаанбадрах аймака Дорноговь.

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