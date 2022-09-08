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Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (KZ) -  Скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет.

Днем 8 сентября стало известно о ее болезни – она находилась в замке Балморал в Шотландии, за ней наблюдали врачи. До ее смерти к ней приехали — принцы Чарльз с женой Камиллой, а также его сын принц Уильям. Герцогиня Кембриджская не смогла сопровождать мужа: Кейт осталась в Виндзоре, где дети в первый раз пошли в новую школу.

В Балморале также находятся сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и дочь, принцесса Анна. Внук королевы принц Гарри также направляется в Шотландию. Он едет один, без жены Меган.

Елизавета стала королевой Великобритании в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года после смерти своего отца Георга VI. Ее коронация прошла 2 июня 1953 года. Она является старейшей из правящих в мире монархов, а трон она занимает дольше, чем кто-либо еще из ныне живущих королей и королев.

В этом году Елизавета испытывала проблемы со здоровьем. В феврале она заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта она не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте.

Первым в очереди на престол стоит старший сын Чарльз, принц Уэльский. Ему 73 года.

Муж королевы принц Филипп скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

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