Комитет финансового регулирования Монголии получил награду «Technical Leadership Award»

Баярсайхан Дэмбэрэлдаш вручил победителям награду «AFI Fintech Showcas»

CentralAsia (MNG) - Награды AFI Global Awards вручались на Форуме глобальной политики AFI 2022, в котором г-н Баярсайхан Дэмбэрэлдаш, председатель Комитета по финансовому регулированию (КФР) Монголии и председатель Инициативы по политике Восточной Европы и Центральной Азии (ECAPI) в рамках Альянс за финансовую доступность (Alliance for Financial Inclusion - AFI) — и другие официальные лица КФР, которые сейчас присутствуют, состоялся 8 сентября 2022 года.

КФР Монголии получает награду «Technical Leadership Award» в рамках «AFI Global Awards», что свидетельствует о вкладе и участии входящих в нее учреждений в продвижении финансовой доступности. Награда была вручена КФР на основании признания его лидерства в расширении участия и мотивации других членов в региональных инициативах и рабочих группах AFI, а также его вклада в высококачественный технический вклад в продукты знаний, экспертные оценки и другие мероприятия.

Кроме того, г-н Баярсайхан Дэмбэрэлдаш, председатель ECAPI и председатель КФР, вручил победителям награду «AFI Fintech Showcas». «Growth Platform» занимает первое место, поскольку демонстрирует многообещающие цифровые решения, которые расширяют доступ, использование и качество формальных финансовых услуг для населения с низкими доходами в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком. Базирующаяся в Нигерии «Growth Platform» за последние 5 лет оказала влияние на более чем 4,1 миллиона микропредпринимателей и предприятий посредством кредитов, грантов и мер по наращиванию потенциала.

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