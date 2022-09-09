Монголия и Сербия провели вторую политическую консультацию

CentralAsia (MNG) - 7 сентября 2022 г. в Белграде состоялась 2-я политическая консультация между МИД Монголии и МИД Республики Сербия.

Политическая консультация проходила под председательством госсекретаря МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж и помощника министра двустороннего сотрудничества МИД Сербии Владимира Марича.

Встреча имеет большое значение для активизации диалога и укрепления сотрудничества между двумя странами. На встрече стороны договорились о расширении двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, логистики, здравоохранения, образования, туризма и культуры.

В частности, стороны обсудили эффективную реализацию межправительственного соглашения между Монголией и Республикой Сербия о торгово-экономическом сотрудничестве, а также подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

Стороны также пришли к решению заключить в ближайшее время межправительственное соглашение о международном автомобильном сотрудничестве.

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