ЮНИСЕФ дарит недорогие устройства для мониторинга качества воздуха

CentralAsia (MNG) - Международный день «Чистый воздух для голубого неба» отмечается ежегодно 7 сентября.

В честь этого дня представитель ЮНИСЕФ в Монголии Эваристе Куасси-Комлан встретился с министром окружающей среды и туризма Б. Бат-Эрдэнэ, чтобы обсудить ход работы по снижению загрязнения воздуха и усилению мониторинга качества воздуха. Представитель ЮНИСЕФ передал недорогие приборы контроля качества воздуха для установки в детских садах районов Сонгинохайрхан и Баянзурх.

ЮНИСЕФ Монголии в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма и Департаментом анализа климата и окружающей среды реализует различные проекты, связанные со снижением загрязнения воздуха, такие как установка устройств для мониторинга качества воздуха внутри детских садов, разработка моделей прогнозирования загрязнения воздуха, измерение твердых частиц (PM) 2.5, установка CHIP (материалы для приготовления пищи, отопления и изоляции) в юртах и предоставление «зеленых» кредитов.

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