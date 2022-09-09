экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЮНИСЕФ дарит недорогие устройства для мониторинга качества воздуха

CentralAsia (MNG) -  Международный день «Чистый воздух для голубого неба» отмечается ежегодно 7 сентября.

В честь этого дня представитель ЮНИСЕФ в Монголии Эваристе Куасси-Комлан встретился с министром окружающей среды и туризма Б. Бат-Эрдэнэ, чтобы обсудить ход работы по снижению загрязнения воздуха и усилению мониторинга качества воздуха. Представитель ЮНИСЕФ передал недорогие приборы контроля качества воздуха для установки в детских садах районов Сонгинохайрхан и Баянзурх.

ЮНИСЕФ Монголии в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма и Департаментом анализа климата и окружающей среды реализует различные проекты, связанные со снижением загрязнения воздуха, такие как установка устройств для мониторинга качества воздуха внутри детских садов, разработка моделей прогнозирования загрязнения воздуха, измерение твердых частиц (PM) 2.5, установка CHIP (материалы для приготовления пищи, отопления и изоляции) в юртах и предоставление «зеленых» кредитов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия получила право на проведение Ассоциации учебных заведений полиции в Азии
  • В Казахстане планируют ввести «карту казаха» для переселенцев
  • Путин принял Оюун-Эрдэнэ во время ВЭФ-2022


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com