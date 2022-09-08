Чем известна королева Великобритании Елизавета II?

Елизавета II

CentralAsia (CA) - 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II, ей было 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была старшей дочерью будущего короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. Елизавета получила домашнее образование, где кроме базовых школьных предметов ей преподавали конституционное право, экономику, искусство и музыку.

В 1934 году Елизавета познакомилась со своим будущим супругом — сыном греческого принца Андрея — Филиппом. В 1940 году 13-летняя принцесса впервые выступила с радиообращением к детям, пострадавшим во время Второй мировой войны, а в 1943-м состоялось ее первое самостоятельное появление на публике — визит в полк гвардейских гренадеров. Годом позже Елизавета получила статус государственного советника и с тех пор имела право выполнять функции короля в случае его отсутствия или недееспособности. Во время Второй мировой войны Елизавета в качестве водителя санитарного автомобиля служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, получила звание лейтенанта.

20 ноября 1947 года состоялась церемония бракосочетания принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Став мужем принцессы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского. В этом браке появилось четверо детей: принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960), принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года Елизавета после смерти своего отца взошла на престол в возрасте 25 лет. Она стала первым монархом, чью коронацию, проходящую в Вестминстере, показывали по телевидению. В прямом эфире ее смотрели более 27 млн человек в Британии и около 100 млн в мире. По некоторым оценкам, церемония обошлась более чем в £1,5 млн (в пересчете на нынешние деньги — более £40 млн).

Первое зарубежное турне королева совершила по странам Британского Содружества наций, колониям Великобритании. В 1957 году Елизавета нанесла первый визит в США и выступала на заседании Генассамблеи ООН. В 1991-м она стала первым монархом, выступившим на совместной сессии палат Конгресса США. В октябре 1994 года посетила Россию, что стало первым визитом британского монарха в постреволюционной истории страны. В мае 2011-го она впервые посетила Ирландию — это был первый визит британского монарха в эту страну с 1921 года. Всего же королева за время правления посетила более 130 стран мира.

Королева выполняет множество представительских функций, практически не оказывая влияния на государственную политику, которой занимается правительство. Главным ежегодным мероприятием с ее участием является открытие сессий парламента. Также она произносит речь на Рождество.

В настоящее время Елизавета II является действующим монархом в 15 независимых государствах Содружества: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа—Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.

В январе 2006 года часть своих полномочий она передала наследнику престола принцу Чарльзу, а в конце 2016-го патронат над 25 структурами был передан другим членам королевской семьи. 3 июля 2022 года она передала наследнику принцу Чарльзу еще часть своих обязанностей главы государства.

В 2015-м Елизавета II стала рекордсменом по длительности правления в стране — она обошла королеву Викторию, которая провела на троне 64 года.

9 апреля 2021 года на 100-м году жизни скончался муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет.