Проходит международная конференция «Coal Mongolia-2022»

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования 100-летия создания горнодобывающей промышленности Монголии вчера стартовала международная торгово-инвестиционная конференция и выставка угля «Coal Mongolia-2022».

Двухдневное ежегодное мероприятие, совместно организованное Монгольской угольной ассоциацией и Китайской ассоциацией транспортировки и торговли углем, собрало представителей государственных организаций, НПО, профессиональных ассоциаций и частного сектора для обсуждения «Новой политики возрождения» в угольной отрасли. сектор, заинтересованные стороны, технологический прогресс и инновации в горнодобывающей отрасли, а также изменения на рынке угля.

В своем видеообращении к присутствующим премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул необходимость эффективной работы в условиях стремительного роста спроса на уголь.

«Несмотря на множество негативных факторов, связанных с границей и таможней, в горнодобывающей отрасли проделан ряд практических работ. В частности, в относительно короткие сроки ожидается ввод в эксплуатацию пограничного пункта Гашуунсухайт. В ближайшее время будет завершен пограничный пункт Шивээхурэн. Также предполагается, что ввод в эксплуатацию погранперехода Бичигт ускорит вывоз полезных ископаемых до 25 млн тонн в год. Другими словами, существующие три экспортных шлюза станут пятью, а экспорт нашей страны удвоится. Кроме того, ведутся работы по вводу в эксплуатацию углеперерабатывающего завода в рамках «Новой политики возрождения», — добавил премьер-министр.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал подчеркнул необходимость продвижения горнодобывающей промышленности на местном уровне и обеспечения устойчивого развития. Затем он подчеркнул, что приложит конкретные усилия в направлении обеспечения координации между секторами, привлечения иностранных инвестиций в транспорт и логистику, а также лучшего понимания горнодобывающей отрасли среди граждан.

«Особое внимание будет уделено оказанию поддержки ответственной добыче полезных ископаемых, защите интересов иностранных и отечественных инвесторов, а не блокированию или затемнению деятельности отрасли», — сказал министр.

Монголия занимает 17-е место в мире по добыче угля и имеет 15 угленосных бассейнов, 307 лицензий, 29 каменноугольных шахт, всего 44 шахты. Есть статистика, что общие запасы составляют 33,2 миллиарда тонн. До начала глобальной пандемии в 2019 году в Монголии добывали рекордные 51 128 600 тонн угля. В прошлом году на Монголию приходилось 26 процентов или 14 миллионов тонн импорта Китая из 55 миллионов тонн угля.

На горнодобывающий сектор приходится 24 процента ВВП Монголии, 67 процентов промышленного сектора, 76 процентов прямых иностранных инвестиций и 93 процента экспорта. В прошлом году горнодобывающий сектор внес 4 114,4 миллиарда тугриков в доход бюджета или 29,6 процента.

Сегодня завершится 10-я международная конференция, организованная под девизом «Возрождение вместе».

Организаторы мероприятия подчеркнули, что мероприятие направлено на определение следующего этапа развития угольной промышленности Монголии, повышение экономической отдачи отрасли, привлечение инвестиций в производственные проекты, продвижение корпоративной социальной ответственности, улучшение экспорта угля, торговли и условия транспортировки.

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