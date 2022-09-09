11-е заседание ECAPI состоится в 2023 году в Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2023 году в Монголии состоится 11-е заседание Политической инициативы по Восточной Европе и Центральной Азии (ECAPI).

6 сентября в Иорданском Хашимитском Королевстве состоялась 10-я встреча ECAPI, на котором г. Баярсайхан Дэмбэрэлдаш (председатель ECAPI) открыл заседание.

В своем вступительном слове он выразил безоговорочную благодарность всем членам ECAPI за их любезное сотрудничество и неустанные усилия по улучшению финансовой стабильности и повышению финансовой грамотности в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, несмотря на серьезные проблемы; включая последствия пандемии COVID-19.

Он также упомянул, что КФР Монголии (Комитет по финансовому регулированию) в качестве председателя ECAPI посвятил себя укреплению предыдущих достижений и активизации будущей деятельности.

На встрече учреждения-члены обменялись мнениями об изменениях в политике и новых инициативах, направленных на расширение доступа к финансовым услугам в постпандемическом мире. В ходе встречи было принято решение провести 11-ю заседанию ECAPI в 2023 году в Улан-Баторе.

В тот же день состоялось ежегодное общее собрание AFI. В ходе встречи основные члены AFI (Alliance for Financial Inclusion) обсудили свою работу, достижения и проблемы прошлого года; наряду с приоритетами на ближайшие годы и обновленной информацией о статусе межправительственных организаций AFI.

Кроме того, был проведен круглый стол лидера AFI по государственно-частному диалогу (Public–Private Dialogue - PPD) на тему «Государственно-частное сотрудничество в эпоху потрясений: углубление использования финансовых услуг для дальнейшего расширения финансовой доступности». Во встрече приняли участие более 50 руководителей, в том числе руководители учреждений-членов AFI, а также избранные партнеры из частного сектора. Церемония открытия Глобального политического форума AFI 2022 года состоится 7 сентября, а вручение наград AFI Global Awards состоится 8 сентября соответственно. Кроме того, д-р Альфред Ханниг, исполнительный директор AFI, примет г-на Баярсайхан Дэмбэрэлдаш, и они обсудят дальнейшее сотрудничество между AFI и КФР Монголии, а также политику и планы действий по расширению доступа к финансовым услугам.

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