Энхжин стала первой женщиной-пилотом реактивного самолета в Монголии

CentralAsia (MNG) - Энхжин Хурэлчулуун, пилот ООО «Хунну Эйр», стала первой женщиной-пилотом в Монголии, получившей право пилотировать самолет с реактивным двигателем.

Энхжин Хурэлчулуун — 13-я женщина-пилот в истории развития гражданской авиации Монголии.

Ранее она была пилотом ATR-72, но 8 сентября 2022 года совершила свой первый самостоятельный полет на E190 - Embraer, став первой женщиной-пилотом реактивного самолета в Монголии, сообщили в компании.

На сегодняшний день Энхжин Хурэлчулуун налетала около 1 700 часов.

Напомним, что Леман Бозкурт Алтынджекич (1932-2001) стала первой женщиной, аккредитованной в качестве пилота реактивного самолета в ВВС Турции и НАТО. Сабиха Гекчен была первой в мире женщиной-летчиком-истребителем. Книга Гиннесса признала ее первой женщиной-боевым летчиком.

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