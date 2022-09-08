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Европейский центробанк впервые в истории повысил ставку на 75 пунктов из-за инфляции

CentralAsia (CA) -  Европейский центробанк повысил базовую ставку по кредитам на 75 базисных пунктов – до 1,25 процентов годовых. К такой мере банк прибегнул впервые в истории.

Ключевые ставки по депозитам и по маржинальным кредитам выросли с нуля до 0,75 процента, а также с 0,75 процента до полутора процентов соответственно.

Этот важный шаг ускорит переход от преобладающего адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю Европейского центробанка на уровне двух процентов, говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным Bloomberg, в августе инфляция в еврозоне превысила девять процентов – это в четыре раза больше целевого показателя регулятора. По прогнозам центробанка, в 2022 году инфляция достигнет 8,1 процента при росте экономики в 3,1 процента.

Последний раз Европейский центробанк корректировал ключевые ставки в июле, повысив их на 50 базисных пунктов. Это произошло впервые с 2011 года.

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