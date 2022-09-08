В Казахстане планируют ввести «карту казаха» для переселенцев

CentralAsia (KZ) - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предложило ввести «карту казаха» для переселенцев — этнических казахов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ее планируют выдавать «профессионалам высокого уровня» или успешным предпринимателям, приехавшим на историческую родину для реализации бизнес-проектов.

Обладателям карты предоставят упрощенный въезд в страну и права, идентичные правам человека с видом на жительство: открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций. «Карта казаха» не будет предоставлять политические права.

Планируется внедрение так называемых сертификатов мобильности для трудоустроенных переселенцев. По этому сертификату можно будет получить денежную помощь в размере 50 процентов от стоимости жилья на новом месте. При этом жилье мигранту выдаваться не будет, он сам сможет построить или купить его, например в ипотеку.

Власти намерены отправлять этнических казахов в регионы, где ощущается нехватка рабочей силы, с дальнейшим предоставлением гражданства. По заявлениям разработчика, мера направлена на укрепление связи кандасов с исторической родиной.

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило концепцию внедрения долгосрочных виз для инвесторов, ученых и специалистов с ценными навыками. Предполагается, что визы будут запущены в стране в течение пяти лет. Они предусмотрены для иностранных бизнесменов, единовременно вложивших 300 тысяч долларов в экономику Казахстана. Проект постановления об утверждении концепции миграционной политики на 2023–2027 годы опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 19 сентября.

В стране ранее осуществлялись программы занятости и добровольного переселения семей из «трудоизбыточных» регионов в «трудодефицитные», в рамках которых людям предлагали социальные льготы, возмещение затрат на переезд, аренду жилья и помощь в поиске работы. Эксперты заявляли, что эффективность таких программ вызывает вопросы, меры по переселению носят бессистемный характер, а северные области последние несколько продолжали переживать депопуляцию.

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